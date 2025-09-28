Informations sur le prix de The Final Quarter (Q4) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0002456 $ 0.0002456 $ 0.0002456 Bas 24 h $ 0.00063809 $ 0.00063809 $ 0.00063809 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0002456$ 0.0002456 $ 0.0002456 Haut 24 h $ 0.00063809$ 0.00063809 $ 0.00063809 Sommet historique $ 0.00063809$ 0.00063809 $ 0.00063809 Prix le plus bas $ 0.0002456$ 0.0002456 $ 0.0002456 Variation du prix (1 h) -4.23% Changement de prix (1J) +77.25% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de The Final Quarter (Q4) est de $0.00051669. Au cours des dernières 24 heures, Q4 a évolué entre un minimum de $ 0.0002456 et un maximum de $ 0.00063809, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de Q4 est $ 0.00063809, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0002456.

En termes de performance à court terme, Q4 a évolué de -4.23% au cours de la dernière heure, +77.25% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Final Quarter (Q4)

Capitalisation boursière $ 519.24K$ 519.24K $ 519.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 519.24K$ 519.24K $ 519.24K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,994,974.0 999,994,974.0 999,994,974.0

La capitalisation boursière actuelle de The Final Quarter est de $ 519.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de Q4 est de 999.99M, avec une offre totale de 999994974.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 519.24K.