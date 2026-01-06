Quel est le prix actuel de The Game Company (GMRT) ?

Le prix en temps réel est de $0.00124989, ce qui reflète une variation de prix sur les dernières 24 heures de -2.33%. Ce chiffre est recalculé toutes les quelques secondes pour tenir compte des transactions en temps réel sur les marchés mondiaux.

Combien de tokens de GMRT sont en circulation ?

L'offre en circulation de GMRT est de 329248438.1467928, ce qui représente la quantité actuellement détenue par le public. L'offre en circulation influence la découverte des prix et la capitalisation boursière, particulièrement pour les actifs émergents.

Combien d'investisseurs détiennent actuellement The Game Company ?

On estime à -- le nombre d'investisseurs uniques détenteurs de GMRT sur les réseaux pris en charge. Un nombre croissant d'investisseurs indique généralement une adoption croissante et un intérêt à long terme pour cet actif.

Quelle est la capitalisation boursière de The Game Company aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $412072, plaçant ainsi The Game Company au rang n°4977 dans le monde. La capitalisation boursière aide les investisseurs à comprendre la taille relative et la maturité de l'actif par rapport aux autres.

A quel rythme GMRT est-il actuellement échangé ?

Durant les dernières 24 heures, le token a enregistré un volume d'échanges de $--. Des volumes plus élevés correspondent souvent à une liquidité plus forte et à une participation accrue des traders.

Qu'est-ce qui motive la récente variation de The Game Company ?

La récente variation de prix de -2.33% sur les dernières 24 heures est influencée par le sentiment du marché, le comportement des investisseurs, la performance globale de la catégorie dans Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem ainsi que par les mises à jour de l'écosystème --. Des actualités marquantes ou une hausse de l'intérêt pour le trading peuvent également y contribuer.