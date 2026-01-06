Prix de The Hawk aujourd'hui

Le prix de The Hawk (UNBROKEN) en direct est actuellement de $ 0.00001419, avec une variation de 9.04 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UNBROKEN en USD est de $ 0.00001419 par UNBROKEN.

The Hawk se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 13,781.4 et une offre en circulation de 971.32M UNBROKEN. Au cours des dernières 24 heures, UNBROKEN a été échangé entre $ 0.00001334 (plus bas) et $ 0.00001564 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0001758, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000966.

En termes de performance à court terme, UNBROKEN a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de +2.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour The Hawk (UNBROKEN)

Capitalisation boursière $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K Offre en circulation 971.32M 971.32M 971.32M Offre totale 971,323,102.163375 971,323,102.163375 971,323,102.163375

La capitalisation boursière actuelle de The Hawk est de $ 13.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNBROKEN est de 971.32M, avec une offre totale de 971323102.163375. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.78K.