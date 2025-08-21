Informations sur le prix de the imperfect coin (IMPERFECT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00125664 $ 0.00125664 $ 0.00125664 Bas 24 h $ 0.00243991 $ 0.00243991 $ 0.00243991 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00125664$ 0.00125664 $ 0.00125664 Haut 24 h $ 0.00243991$ 0.00243991 $ 0.00243991 Sommet historique $ 0.00243991$ 0.00243991 $ 0.00243991 Prix le plus bas $ 0.00125664$ 0.00125664 $ 0.00125664 Variation du prix (1 h) +17.08% Changement de prix (1J) -11.80% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de the imperfect coin (IMPERFECT) est de $0.00166318. Au cours des dernières 24 heures, IMPERFECT a évolué entre un minimum de $ 0.00125664 et un maximum de $ 0.00243991, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IMPERFECT est $ 0.00243991, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00125664.

En termes de performance à court terme, IMPERFECT a évolué de +17.08% au cours de la dernière heure, -11.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour the imperfect coin (IMPERFECT)

Capitalisation boursière $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,954,988.853749 999,954,988.853749 999,954,988.853749

La capitalisation boursière actuelle de the imperfect coin est de $ 1.66M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IMPERFECT est de 999.95M, avec une offre totale de 999954988.853749. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.66M.