Qu'est-ce que The New Genesis (GEN)

The New Genesis AI is the among the first AI-based gaming sandboxes. The game allows users to shape their own world and story in a boss-rush type of run, where the items created are used to defeat enemies. Multiple features are present in the game, such as async multiplayer, which allows players to share their item with others by sending it inside of a "wormhole" - a portal which brings the item to a limbo. Other players will receive items in this limbo randomly during their game. There are animated pets, a "Merchant" which allows you to purchase items from the limbo through an in-game earned currency, and community events such as the "Mysterious Anomaly" - an event in which the community decides how to approach an unknown obstacle, and based on the collective result the position of this mysterious entity with the community will be decided and written in the lore.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur The New Genesis (GEN) Combien vaut The New Genesis (GEN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GEN en USD est de 0.00000878 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GEN à USD ? $ 0.00000878 . Consultez le Le prix actuel de GEN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de The New Genesis ? La capitalisation boursière de GEN est de $ 8.42K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GEN ? L'offre en circulation de GEN est de 958.30M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GEN ? GEN a atteint un prix ATH de 0.00051245 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GEN ? GEN a vu un prix ATL de 0.00000593 USD . Quel est le volume de trading de GEN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GEN est de -- USD . Est-ce que GEN va augmenter cette année ? GEN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GEN pour une analyse plus approfondie.

