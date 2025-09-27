Informations sur le prix de The Orange Era (ORANGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00013492 Haut 24 h $ 0.0001698 Sommet historique $ 0.00484745 Prix le plus bas $ 0.00013492 Variation du prix (1 h) -2.96% Changement de prix (1J) +9.42% Variation du prix (7 j) -9.08%

Le prix en temps réel de The Orange Era (ORANGE) est de $0.00016286. Au cours des dernières 24 heures, ORANGE a évolué entre un minimum de $ 0.00013492 et un maximum de $ 0.0001698, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORANGE est $ 0.00484745, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00013492.

En termes de performance à court terme, ORANGE a évolué de -2.96% au cours de la dernière heure, +9.42% sur 24 heures et de -9.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour The Orange Era (ORANGE)

Capitalisation boursière $ 162.82K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 162.82K Offre en circulation 999.68M Offre totale 999,683,523.120232

La capitalisation boursière actuelle de The Orange Era est de $ 162.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORANGE est de 999.68M, avec une offre totale de 999683523.120232. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 162.82K.