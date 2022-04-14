Tokenomics de The Right Wing (RIGHT)
Informations sur The Right Wing (RIGHT)
The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric.
In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction.
Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.
Tokenomics et analyse de prix de The Right Wing (RIGHT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de The Right Wing (RIGHT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de The Right Wing (RIGHT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de The Right Wing (RIGHT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RIGHT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RIGHT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RIGHT, explorez le prix en direct du token RIGHT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.