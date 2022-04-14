Tokenomics de The Singularity (SINGULARITY)
Informations sur The Singularity (SINGULARITY)
The Singularity is a visionary project built around the story of ION, a humanoid AI robot who journeys through the quiet ruins of human civilization, guided by a glowing blue butterfly. The project blends narrative, art, and blockchain utility to explore the balance between artificial intelligence and the natural world, symbolizing harmony at the edge of technological singularity. The token serves as the foundation of this ecosystem, enabling community participation, creative expression, and future expansion into interactive experiences. Beyond its story-driven identity, the project aims to create a meaningful digital space where holders gain access to unique content, governance opportunities, and cross-platform collaborations that highlight the synergy of technology and nature. This is more than just a token; it is a gateway to an evolving narrative-driven universe with long-term growth potential.
Tokenomics et analyse de prix de The Singularity (SINGULARITY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de The Singularity (SINGULARITY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de The Singularity (SINGULARITY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de The Singularity (SINGULARITY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SINGULARITY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SINGULARITY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.