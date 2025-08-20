Informations sur le prix de TheDip (THEDIP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00006115 $ 0.00006115 $ 0.00006115 Bas 24 h $ 0.00006705 $ 0.00006705 $ 0.00006705 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00006115$ 0.00006115 $ 0.00006115 Haut 24 h $ 0.00006705$ 0.00006705 $ 0.00006705 Sommet historique $ 0.00009142$ 0.00009142 $ 0.00009142 Prix le plus bas $ 0.00006061$ 0.00006061 $ 0.00006061 Variation du prix (1 h) +0.66% Changement de prix (1J) +2.82% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de TheDip (THEDIP) est de $0.00006503. Au cours des dernières 24 heures, THEDIP a évolué entre un minimum de $ 0.00006115 et un maximum de $ 0.00006705, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de THEDIP est $ 0.00009142, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006061.

En termes de performance à court terme, THEDIP a évolué de +0.66% au cours de la dernière heure, +2.82% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TheDip (THEDIP)

Capitalisation boursière $ 65.03K$ 65.03K $ 65.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 65.03K$ 65.03K $ 65.03K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,728.850074 999,999,728.850074 999,999,728.850074

La capitalisation boursière actuelle de TheDip est de $ 65.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de THEDIP est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999728.850074. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.03K.