Informations sur le prix de this coin is so good (GLAZE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003402 $ 0.00003402 $ 0.00003402 Bas 24 h $ 0.00004777 $ 0.00004777 $ 0.00004777 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003402$ 0.00003402 $ 0.00003402 Haut 24 h $ 0.00004777$ 0.00004777 $ 0.00004777 Sommet historique $ 0.00004777$ 0.00004777 $ 0.00004777 Prix le plus bas $ 0.00003402$ 0.00003402 $ 0.00003402 Variation du prix (1 h) -2.03% Changement de prix (1J) +31.85% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de this coin is so good (GLAZE) est de $0.00004486. Au cours des dernières 24 heures, GLAZE a évolué entre un minimum de $ 0.00003402 et un maximum de $ 0.00004777, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GLAZE est $ 0.00004777, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003402.

En termes de performance à court terme, GLAZE a évolué de -2.03% au cours de la dernière heure, +31.85% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour this coin is so good (GLAZE)

Capitalisation boursière $ 44.75K$ 44.75K $ 44.75K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 44.75K$ 44.75K $ 44.75K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de this coin is so good est de $ 44.75K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GLAZE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 44.75K.