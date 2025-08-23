Informations sur le prix de This Will Spread (PLAGUECOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000286 $ 0.0000286 $ 0.0000286 Bas 24 h $ 0.00003825 $ 0.00003825 $ 0.00003825 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000286$ 0.0000286 $ 0.0000286 Haut 24 h $ 0.00003825$ 0.00003825 $ 0.00003825 Sommet historique $ 0.00003825$ 0.00003825 $ 0.00003825 Prix le plus bas $ 0.0000286$ 0.0000286 $ 0.0000286 Variation du prix (1 h) -6.08% Changement de prix (1J) -12.95% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de This Will Spread (PLAGUECOIN) est de $0.0000295. Au cours des dernières 24 heures, PLAGUECOIN a évolué entre un minimum de $ 0.0000286 et un maximum de $ 0.00003825, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PLAGUECOIN est $ 0.00003825, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000286.

En termes de performance à court terme, PLAGUECOIN a évolué de -6.08% au cours de la dernière heure, -12.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour This Will Spread (PLAGUECOIN)

Capitalisation boursière $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,809,815.893573 999,809,815.893573 999,809,815.893573

La capitalisation boursière actuelle de This Will Spread est de $ 29.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PLAGUECOIN est de 999.81M, avec une offre totale de 999809815.893573. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.58K.