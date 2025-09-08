Informations sur le prix de Tickeron (TICKERON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007783 $ 0.00007783 $ 0.00007783 Bas 24 h $ 0.00008599 $ 0.00008599 $ 0.00008599 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007783$ 0.00007783 $ 0.00007783 Haut 24 h $ 0.00008599$ 0.00008599 $ 0.00008599 Sommet historique $ 0.000092$ 0.000092 $ 0.000092 Prix le plus bas $ 0.00007377$ 0.00007377 $ 0.00007377 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) -4.14% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Tickeron (TICKERON) est de $0.00007965. Au cours des dernières 24 heures, TICKERON a évolué entre un minimum de $ 0.00007783 et un maximum de $ 0.00008599, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TICKERON est $ 0.000092, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007377.

En termes de performance à court terme, TICKERON a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, -4.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tickeron (TICKERON)

Capitalisation boursière $ 69.70K$ 69.70K $ 69.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.70K$ 69.70K $ 69.70K Offre en circulation 875.03M 875.03M 875.03M Offre totale 875,031,077.7394221 875,031,077.7394221 875,031,077.7394221

La capitalisation boursière actuelle de Tickeron est de $ 69.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TICKERON est de 875.03M, avec une offre totale de 875031077.7394221. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.70K.