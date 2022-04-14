Tokenomics de TIME (TIME)
Informations sur TIME (TIME)
TimeCoin is your timely ticket into the world of crypto, designed for those who value precision and punctuality in their investments. Whether you missed out on Bitcoin, Ethereum, Solana, or any other groundbreaking token, TimeCoin ensures you are always on time with your investments.
Key Features: $TIMECOIN: Our token, $TIME, is all about being on time. It thrives on timely deals and precise market entries.
Anti-Manipulation: Designed to resist market manipulations, ensuring fair and transparent transactions.
Time-Limited Deals: Offers exclusive, time-sensitive opportunities for maximum gains.
Top Listings: Ensures timely top listings on both decentralized and centralized exchanges.
Strategic Partnerships: Collaborates with key partners and KOLs to enhance market presence.
Controlled Supply: Our presale is strictly limited by quantity, time, and entry options.
Clear Timelines: Every event is planned within a specific timeframe, giving investors clarity and confidence.
Tokenomics et analyse de prix de TIME (TIME)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TIME (TIME), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de TIME (TIME) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TIME (TIME) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TIME qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TIME pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TIME, explorez le prix en direct du token TIME !
Prévision du prix de TIME
Vous voulez savoir dans quelle direction TIME pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TIME combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.