Informations sur le prix de tism (TISM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00158944$ 0.00158944 $ 0.00158944 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.70% Changement de prix (1J) +25.42% Variation du prix (7 j) -24.66% Variation du prix (7 j) -24.66%

Le prix en temps réel de tism (TISM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TISM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TISM est $ 0.00158944, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TISM a évolué de -0.70% au cours de la dernière heure, +25.42% sur 24 heures et de -24.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour tism (TISM)

Capitalisation boursière $ 50.38K$ 50.38K $ 50.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.38K$ 50.38K $ 50.38K Offre en circulation 987.18M 987.18M 987.18M Offre totale 987,181,876.436394 987,181,876.436394 987,181,876.436394

La capitalisation boursière actuelle de tism est de $ 50.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TISM est de 987.18M, avec une offre totale de 987181876.436394. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.38K.