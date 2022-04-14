Découvrez les informations clés sur tism (TISM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur tism (TISM)

tism is a memecoin based on bonk ecosystem, on solana, of a orange lil character who always fails while doing normal tasks. originally was a concept built on SUI chain but abandoned a year ago. the main motto of him is "i got tism and ready to bonk"

the project currently has a big team of artists / community managers behind. our current roadmap is focused into building an IP around tism, delivering both web3 and web2 products over the next months and beyond.

Site officiel : https://tism.life/