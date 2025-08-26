Informations sur le prix de TNC (TECHIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00098998 $ 0.00098998 $ 0.00098998 Bas 24 h $ 0.00114558 $ 0.00114558 $ 0.00114558 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00098998$ 0.00098998 $ 0.00098998 Haut 24 h $ 0.00114558$ 0.00114558 $ 0.00114558 Sommet historique $ 0.00114558$ 0.00114558 $ 0.00114558 Prix le plus bas $ 0.00098998$ 0.00098998 $ 0.00098998 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.73% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de TNC (TECHIE) est de $0.00112795. Au cours des dernières 24 heures, TECHIE a évolué entre un minimum de $ 0.00098998 et un maximum de $ 0.00114558, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TECHIE est $ 0.00114558, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00098998.

En termes de performance à court terme, TECHIE a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TNC (TECHIE)

Capitalisation boursière $ 14.13K$ 14.13K $ 14.13K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 225.59K$ 225.59K $ 225.59K Offre en circulation 12.52M 12.52M 12.52M Offre totale 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TNC est de $ 14.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TECHIE est de 12.52M, avec une offre totale de 200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 225.59K.