Informations sur le prix de ToadzStrategy (TOADSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00236668 $ 0.00236668 $ 0.00236668 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00236668$ 0.00236668 $ 0.00236668 Sommet historique $ 0.00236668$ 0.00236668 $ 0.00236668 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -27.09% Changement de prix (1J) +1,127.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ToadzStrategy (TOADSTR) est de $0.00165946. Au cours des dernières 24 heures, TOADSTR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00236668, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOADSTR est $ 0.00236668, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TOADSTR a évolué de -27.09% au cours de la dernière heure, +1,127.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ToadzStrategy (TOADSTR)

Capitalisation boursière $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Offre en circulation 991.74M 991.74M 991.74M Offre totale 991,743,304.9831022 991,743,304.9831022 991,743,304.9831022

La capitalisation boursière actuelle de ToadzStrategy est de $ 1.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOADSTR est de 991.74M, avec une offre totale de 991743304.9831022. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.62M.