Informations sur le prix de Todin (TDN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00311993 $ 0.00311993 $ 0.00311993 Bas 24 h $ 0.00376909 $ 0.00376909 $ 0.00376909 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00311993$ 0.00311993 $ 0.00311993 Haut 24 h $ 0.00376909$ 0.00376909 $ 0.00376909 Sommet historique $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Prix le plus bas $ 0.00311993$ 0.00311993 $ 0.00311993 Variation du prix (1 h) +0.59% Changement de prix (1J) -3.80% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Todin (TDN) est de $0.00347594. Au cours des dernières 24 heures, TDN a évolué entre un minimum de $ 0.00311993 et un maximum de $ 0.00376909, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TDN est $ 0.00443116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00311993.

En termes de performance à court terme, TDN a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, -3.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Todin (TDN)

Capitalisation boursière $ 438.85K$ 438.85K $ 438.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Offre en circulation 126.17M 126.17M 126.17M Offre totale 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

La capitalisation boursière actuelle de Todin est de $ 438.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TDN est de 126.17M, avec une offre totale de 802285308.8540871. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.79M.