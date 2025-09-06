Qu'est-ce que Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees. The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

Ressource de Tokenize Xchange (TKX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Tokenize Xchange (TKX)

Comprendre la tokenomics de Tokenize Xchange (TKX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TKX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Tokenize Xchange (TKX) Combien vaut Tokenize Xchange (TKX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de TKX en USD est de 4.99 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de TKX à USD ? $ 4.99 . Consultez le Le prix actuel de TKX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Tokenize Xchange ? La capitalisation boursière de TKX est de $ 399.26M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de TKX ? L'offre en circulation de TKX est de 80.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TKX ? TKX a atteint un prix ATH de 50.43 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TKX ? TKX a vu un prix ATL de 0.111255 USD . Quel est le volume de trading de TKX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TKX est de -- USD . Est-ce que TKX va augmenter cette année ? TKX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TKX pour une analyse plus approfondie.

