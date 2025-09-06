En savoir plus sur TKX

Prix de Tokenize Xchange (TKX)

Prix en temps réel : 1 TKX à USD

$4.99
-0.10%1D
Graphique du prix de Tokenize Xchange (TKX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-06 09:30:17 (UTC+8)

Informations sur le prix de Tokenize Xchange (TKX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 4.88
Bas 24 h
$ 5.11
Haut 24 h

$ 4.88
$ 5.11
$ 50.43
$ 0.111255
-1.06%

-0.18%

-4.53%

-4.53%

Le prix en temps réel de Tokenize Xchange (TKX) est de $4.99. Au cours des dernières 24 heures, TKX a évolué entre un minimum de $ 4.88 et un maximum de $ 5.11, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TKX est $ 50.43, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.111255.

En termes de performance à court terme, TKX a évolué de -1.06% au cours de la dernière heure, -0.18% sur 24 heures et de -4.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tokenize Xchange (TKX)

$ 399.26M
--
$ 499.10M
80.00M
100,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Tokenize Xchange est de $ 399.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TKX est de 80.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 499.10M.

Historique du prix de Tokenize Xchange (TKX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Tokenize Xchange en USD était de $ -0.009347704470924.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Tokenize Xchange en USD était de $ -0.1166881560.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Tokenize Xchange en USD était de $ -3.1975366110.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Tokenize Xchange en USD était de $ -25.913290901004485.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.009347704470924-0.18%
30 jours$ -0.1166881560-2.33%
60 jours$ -3.1975366110-64.07%
90 jours$ -25.913290901004485-83.85%

Qu'est-ce que Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees. The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

Ressource de Tokenize Xchange (TKX)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Tokenize Xchange (USD)

Combien vaudra Tokenize Xchange (TKX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tokenize Xchange (TKX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tokenize Xchange.

Consultez la prévision de prix de Tokenize Xchange maintenant !

TKX en devises locales

Tokenomics de Tokenize Xchange (TKX)

Comprendre la tokenomics de Tokenize Xchange (TKX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TKX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Tokenize Xchange (TKX)

Combien vaut Tokenize Xchange (TKX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TKX en USD est de 4.99 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TKX à USD ?
Le prix actuel de TKX en USD est $ 4.99. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Tokenize Xchange ?
La capitalisation boursière de TKX est de $ 399.26M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TKX ?
L'offre en circulation de TKX est de 80.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TKX ?
TKX a atteint un prix ATH de 50.43 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TKX ?
TKX a vu un prix ATL de 0.111255 USD.
Quel est le volume de trading de TKX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TKX est de -- USD.
Est-ce que TKX va augmenter cette année ?
TKX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TKX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Tokenize Xchange (TKX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-05 15:06:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu des avoirs actuels institutionnels en Solana : Les avoirs totaux augmentent à 8,887 millions de coins, représentant 1,55% de l'offre totale actuelle de SOL
09-05 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en baisse de 1,8% en 24 heures, les altcoins largement en déclin
09-05 02:06:00Mises à jour de l'industrie
Le volume de trading au comptant d'Ethereum sur les plateformes CEX dépasse celui de Bitcoin pour la première fois en sept ans en août
09-04 17:54:00Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
09-04 13:57:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
09-04 10:38:00Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.