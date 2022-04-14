Tokenomics de TokenOS AI (TOS)
TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.
Tokenomics de TokenOS AI (TOS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TokenOS AI (TOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TOS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TOS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TOS, explorez le prix en direct du token TOS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.