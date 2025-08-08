Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de TONIO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de TONIO.

Le prix de Tonio (TONIO) est actuellement de 0.01843145 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.84M USD. Le prix de TONIO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Tonio (TONIO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Tonio en USD était de $ -0.00515637156462444.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Tonio en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Tonio en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Tonio en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00515637156462444 -21.86% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Tonio (TONIO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Tonio : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01337077$ 0.01337077 $ 0.01337077 Haut 24 h $ 0.0281823$ 0.0281823 $ 0.0281823 Sommet historique $ 0.031097$ 0.031097 $ 0.031097 Variation du prix (1 h) -10.47% Changement de prix (1J) -21.86% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Tonio (TONIO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :