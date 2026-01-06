Prix de TOPBLAST aujourd'hui

Le prix de TOPBLAST (BL4ST) en direct est actuellement de $ 0.00006296, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BL4ST en USD est de $ 0.00006296 par BL4ST.

TOPBLAST se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,296.39 et une offre en circulation de 100.00M BL4ST. Au cours des dernières 24 heures, BL4ST a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01246457, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00006046.

En termes de performance à court terme, BL4ST a varié de -- au cours de la dernière heure et de -0.31% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour TOPBLAST (BL4ST)

Capitalisation boursière $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TOPBLAST est de $ 6.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BL4ST est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.30K.