Qu'est-ce que Topless (TOPLESS)

TOPLESS is a community-led meme token built on the Solana blockchain, launched mid‑2025. Embracing cheeky branding and a playful rallying cry—“NO TOP. NO SHAME. NO RULES. JUST #TOPLESS”—it positions itself as a rebellious, light‑hearted cultural statement in crypto, inviting participation through humor and social virality The token’s trajectory includes drama: a rug‑pull at launch by the original developer, followed by a community takeover. This has shaped TOPLESS into a symbol of decentralized resilience—humor, culture, and grassroots control reborn from initial chaos. Social‑driven engagement campaigns (e.g., meme contests), A vision of building out an ecosystem of apps and NFTs under the #TOPLESS brand, Community governance, where holders can vote on partnerships and future moves

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Topless (TOPLESS) Site officiel

Tokenomics de Topless (TOPLESS)

Comprendre la tokenomics de Topless (TOPLESS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOPLESS !