Informations sur le prix de TosDis (DIS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Bas 24 h $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Haut 24 h $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sommet historique $ 253.52$ 253.52 $ 253.52 Prix le plus bas $ 0.0094393$ 0.0094393 $ 0.0094393 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -8.46% Variation du prix (7 j) +13.05% Variation du prix (7 j) +13.05%

Le prix en temps réel de TosDis (DIS) est de $1.013. Au cours des dernières 24 heures, DIS a évolué entre un minimum de $ 1.012 et un maximum de $ 1.11, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DIS est $ 253.52, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0094393.

En termes de performance à court terme, DIS a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -8.46% sur 24 heures et de +13.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TosDis (DIS)

Capitalisation boursière $ 75.97K$ 75.97K $ 75.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 101.16K$ 101.16K $ 101.16K Offre en circulation 75.00K 75.00K 75.00K Offre totale 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

La capitalisation boursière actuelle de TosDis est de $ 75.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DIS est de 75.00K, avec une offre totale de 99860.50000000001. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 101.16K.