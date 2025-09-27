Informations sur le prix de Totakeke (TOTAKEKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0008973 $ 0.0008973 $ 0.0008973 Bas 24 h $ 0.00180283 $ 0.00180283 $ 0.00180283 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0008973$ 0.0008973 $ 0.0008973 Haut 24 h $ 0.00180283$ 0.00180283 $ 0.00180283 Sommet historique $ 0.00283601$ 0.00283601 $ 0.00283601 Prix le plus bas $ 0.00017223$ 0.00017223 $ 0.00017223 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +57.74% Variation du prix (7 j) -13.04% Variation du prix (7 j) -13.04%

Le prix en temps réel de Totakeke (TOTAKEKE) est de $0.00154719. Au cours des dernières 24 heures, TOTAKEKE a évolué entre un minimum de $ 0.0008973 et un maximum de $ 0.00180283, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOTAKEKE est $ 0.00283601, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00017223.

En termes de performance à court terme, TOTAKEKE a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +57.74% sur 24 heures et de -13.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Totakeke (TOTAKEKE)

Capitalisation boursière $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Totakeke est de $ 1.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOTAKEKE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.55M.