Informations sur le prix de Touch Grass (TOUCHGRASS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00009554 Haut 24 h $ 0.00010182 Sommet historique $ 0.00010182 Prix le plus bas $ 0.00009554 Variation du prix (1 h) +0.39% Changement de prix (1J) +6.20% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Touch Grass (TOUCHGRASS) est de $0.00010182. Au cours des dernières 24 heures, TOUCHGRASS a évolué entre un minimum de $ 0.00009554 et un maximum de $ 0.00010182, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOUCHGRASS est $ 0.00010182, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009554.

En termes de performance à court terme, TOUCHGRASS a évolué de +0.39% au cours de la dernière heure, +6.20% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Touch Grass (TOUCHGRASS)

Capitalisation boursière $ 100.49K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 100.49K Offre en circulation 987.01M Offre totale 987,006,105.301216

La capitalisation boursière actuelle de Touch Grass est de $ 100.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOUCHGRASS est de 987.01M, avec une offre totale de 987006105.301216. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.49K.