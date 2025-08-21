Informations sur le prix de Tradescoop by Virtuals (SCOOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00015958 $ 0.00015958 $ 0.00015958 Bas 24 h $ 0.00031585 $ 0.00031585 $ 0.00031585 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00015958$ 0.00015958 $ 0.00015958 Haut 24 h $ 0.00031585$ 0.00031585 $ 0.00031585 Sommet historique $ 0.00031585$ 0.00031585 $ 0.00031585 Prix le plus bas $ 0.00015958$ 0.00015958 $ 0.00015958 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -25.63% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Tradescoop by Virtuals (SCOOP) est de $0.00016112. Au cours des dernières 24 heures, SCOOP a évolué entre un minimum de $ 0.00015958 et un maximum de $ 0.00031585, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCOOP est $ 0.00031585, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015958.

En termes de performance à court terme, SCOOP a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -25.63% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Capitalisation boursière $ 161.90K$ 161.90K $ 161.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 161.90K$ 161.90K $ 161.90K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Tradescoop by Virtuals est de $ 161.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCOOP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 161.90K.