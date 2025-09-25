Informations sur le prix de TRADESMAN (TRADIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00019661 $ 0.00019661 $ 0.00019661 Bas 24 h $ 0.00023239 $ 0.00023239 $ 0.00023239 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00019661$ 0.00019661 $ 0.00019661 Haut 24 h $ 0.00023239$ 0.00023239 $ 0.00023239 Sommet historique $ 0.000243$ 0.000243 $ 0.000243 Prix le plus bas $ 0.00019777$ 0.00019777 $ 0.00019777 Variation du prix (1 h) -1.04% Changement de prix (1J) -1.92% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de TRADESMAN (TRADIE) est de $0.00019642. Au cours des dernières 24 heures, TRADIE a évolué entre un minimum de $ 0.00019661 et un maximum de $ 0.00023239, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRADIE est $ 0.000243, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00019777.

En termes de performance à court terme, TRADIE a évolué de -1.04% au cours de la dernière heure, -1.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TRADESMAN (TRADIE)

Capitalisation boursière $ 215.33K$ 215.33K $ 215.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 215.33K$ 215.33K $ 215.33K Offre en circulation 1.10B 1.10B 1.10B Offre totale 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

La capitalisation boursière actuelle de TRADESMAN est de $ 215.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRADIE est de 1.10B, avec une offre totale de 1095219270.259721. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 215.33K.