Qu'est-ce que Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates. Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia. Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Transfidelity (FIDEL) Site officiel

Prévision de prix de Transfidelity (USD)

Combien vaudra Transfidelity (FIDEL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Transfidelity (FIDEL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Transfidelity.

Consultez la prévision de prix de Transfidelity maintenant !

FIDEL en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Transfidelity (FIDEL)

Comprendre la tokenomics de Transfidelity (FIDEL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FIDEL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Transfidelity (FIDEL) Combien vaut Transfidelity (FIDEL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FIDEL en USD est de 0.61709 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FIDEL à USD ? $ 0.61709 . Consultez le Le prix actuel de FIDEL en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Transfidelity ? La capitalisation boursière de FIDEL est de $ 623.57K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FIDEL ? L'offre en circulation de FIDEL est de 1.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FIDEL ? FIDEL a atteint un prix ATH de 0.699216 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FIDEL ? FIDEL a vu un prix ATL de 0.534473 USD . Quel est le volume de trading de FIDEL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FIDEL est de -- USD . Est-ce que FIDEL va augmenter cette année ? FIDEL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FIDEL pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Transfidelity (FIDEL)