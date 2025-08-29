Informations sur le prix de TRAX (TRAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00065252 $ 0.00065252 $ 0.00065252 Bas 24 h $ 0.00066874 $ 0.00066874 $ 0.00066874 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00065252$ 0.00065252 $ 0.00065252 Haut 24 h $ 0.00066874$ 0.00066874 $ 0.00066874 Sommet historique $ 0.03769406$ 0.03769406 $ 0.03769406 Prix le plus bas $ 0.00061495$ 0.00061495 $ 0.00061495 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) -2.15% Variation du prix (7 j) -5.91% Variation du prix (7 j) -5.91%

Le prix en temps réel de TRAX (TRAX) est de $0.00065364. Au cours des dernières 24 heures, TRAX a évolué entre un minimum de $ 0.00065252 et un maximum de $ 0.00066874, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRAX est $ 0.03769406, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00061495.

En termes de performance à court terme, TRAX a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, -2.15% sur 24 heures et de -5.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TRAX (TRAX)

Capitalisation boursière $ 324.21K$ 324.21K $ 324.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 653.64K$ 653.64K $ 653.64K Offre en circulation 496.00M 496.00M 496.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TRAX est de $ 324.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRAX est de 496.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 653.64K.