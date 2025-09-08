Informations sur le prix de Treehouse AVAX (TAVAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 29.73 $ 29.73 $ 29.73 Bas 24 h $ 30.19 $ 30.19 $ 30.19 Haut 24 h Bas 24 h $ 29.73$ 29.73 $ 29.73 Haut 24 h $ 30.19$ 30.19 $ 30.19 Sommet historique $ 31.31$ 31.31 $ 31.31 Prix le plus bas $ 28.8$ 28.8 $ 28.8 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.17% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Treehouse AVAX (TAVAX) est de $30.03. Au cours des dernières 24 heures, TAVAX a évolué entre un minimum de $ 29.73 et un maximum de $ 30.19, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAVAX est $ 31.31, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 28.8.

En termes de performance à court terme, TAVAX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Treehouse AVAX (TAVAX)

Capitalisation boursière $ 278.01K$ 278.01K $ 278.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 278.01K$ 278.01K $ 278.01K Offre en circulation 9.26K 9.26K 9.26K Offre totale 9,258.300057533983 9,258.300057533983 9,258.300057533983

La capitalisation boursière actuelle de Treehouse AVAX est de $ 278.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TAVAX est de 9.26K, avec une offre totale de 9258.300057533983. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 278.01K.