À propos de Trencher

Trencher (TRENCHER) est une cryptomonnaie mème sur le réseau Solana, née d'une illustration satirique virale réalisée par l'artiste Grizzle (connu sous le nom @grizzle_art sur X), qui dépeignait avec humour l'écosystème « Pump » de Solana. Ce mème a trouvé écho auprès de la communauté Solana, incitant ainsi les passionnés à créer le jeton Trencher en hommage et pour soutenir l'artiste original. L'identité de Trencher tourne autour du personnage de bande dessinée éponyme « Trencher », et le site officiel du projet propose même un générateur d'images de Trencher afin de stimuler la créativité et l'engagement de la communauté (permettant aux utilisateurs de créer leurs propres œuvres d'art sur le thème de Trencher).

Quel est le prix actuel de Trencher ?

Trencher se négocie à $0.00173017, ce qui reflète une variation de prix de 11.01 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de TRENCHER ?

Avec une capitalisation boursière de $1731560, TRENCHER occupe le #3209 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de Trencher ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de TRENCHER ?

Il y a 999895238.97 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Trencher a fluctué entre $0.001529 et $0.00173221, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment Trencher se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $0.01056287, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent TRENCHER ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment TRENCHER se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.