Informations sur le prix de TrendBot (TRENDBOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000388 $ 0.00000388 $ 0.00000388 Bas 24 h $ 0.01714191 $ 0.01714191 $ 0.01714191 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000388$ 0.00000388 $ 0.00000388 Haut 24 h $ 0.01714191$ 0.01714191 $ 0.01714191 Sommet historique $ 0.02383769$ 0.02383769 $ 0.02383769 Prix le plus bas $ 0.00000388$ 0.00000388 $ 0.00000388 Variation du prix (1 h) +5.02% Changement de prix (1J) -99.91% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de TrendBot (TRENDBOT) est de $0.00000901. Au cours des dernières 24 heures, TRENDBOT a évolué entre un minimum de $ 0.00000388 et un maximum de $ 0.01714191, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRENDBOT est $ 0.02383769, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000388.

En termes de performance à court terme, TRENDBOT a évolué de +5.02% au cours de la dernière heure, -99.91% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TrendBot (TRENDBOT)

Capitalisation boursière $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TrendBot est de $ 9.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRENDBOT est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.01K.