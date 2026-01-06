Prix de Trevee aujourd'hui

Le prix de Trevee (TREVEE) en direct est actuellement de $ 0.06321, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TREVEE en USD est de $ 0.06321 par TREVEE.

Trevee se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,242,021 et une offre en circulation de 35.47M TREVEE. Au cours des dernières 24 heures, TREVEE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.080847, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.054861.

En termes de performance à court terme, TREVEE a varié de -- au cours de la dernière heure et de +15.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Trevee (TREVEE)

Capitalisation boursière $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Offre en circulation 35.47M 35.47M 35.47M Offre totale 55,182,801.49765299 55,182,801.49765299 55,182,801.49765299

La capitalisation boursière actuelle de Trevee est de $ 2.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TREVEE est de 35.47M, avec une offre totale de 55182801.49765299. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.49M.