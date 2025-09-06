Informations sur le prix de TriasLab (TRIAS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Bas 24 h $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Haut 24 h $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Sommet historique $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Prix le plus bas $ 0.637551$ 0.637551 $ 0.637551 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) +5.09% Variation du prix (7 j) +10.89% Variation du prix (7 j) +10.89%

Le prix en temps réel de TriasLab (TRIAS) est de $1.14. Au cours des dernières 24 heures, TRIAS a évolué entre un minimum de $ 1.047 et un maximum de $ 1.2, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRIAS est $ 31.7, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.637551.

En termes de performance à court terme, TRIAS a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +5.09% sur 24 heures et de +10.89% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TriasLab (TRIAS)

Capitalisation boursière $ 11.39M$ 11.39M $ 11.39M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.39M$ 11.39M $ 11.39M Offre en circulation 10.00M 10.00M 10.00M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de TriasLab est de $ 11.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TRIAS est de 10.00M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.39M.