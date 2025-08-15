Qu'est-ce que Triceps (TRIX)

Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!

Ressource de Triceps (TRIX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Triceps (TRIX)

Comprendre la tokenomics de Triceps (TRIX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TRIX !