Informations sur le prix de True Base Army (TBA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00158467 $ 0.00158467 $ 0.00158467 Bas 24 h $ 0.00167798 $ 0.00167798 $ 0.00167798 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00158467$ 0.00158467 $ 0.00158467 Haut 24 h $ 0.00167798$ 0.00167798 $ 0.00167798 Sommet historique $ 0.0023274$ 0.0023274 $ 0.0023274 Prix le plus bas $ 0.00120571$ 0.00120571 $ 0.00120571 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -5.16% Variation du prix (7 j) -15.60% Variation du prix (7 j) -15.60%

Le prix en temps réel de True Base Army (TBA) est de $0.00158694. Au cours des dernières 24 heures, TBA a évolué entre un minimum de $ 0.00158467 et un maximum de $ 0.00167798, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TBA est $ 0.0023274, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00120571.

En termes de performance à court terme, TBA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -5.16% sur 24 heures et de -15.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour True Base Army (TBA)

Capitalisation boursière $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de True Base Army est de $ 1.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TBA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.59M.