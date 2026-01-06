Prix de TSHOT Token aujourd'hui

Le prix de TSHOT Token (TSHOT) en direct est actuellement de $ 0.14785, avec une variation de 2.08 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TSHOT en USD est de $ 0.14785 par TSHOT.

TSHOT Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 17,490.72 et une offre en circulation de 118.60K TSHOT. Au cours des dernières 24 heures, TSHOT a été échangé entre $ 0.129248 (plus bas) et $ 0.155101 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.371057, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.119714.

En termes de performance à court terme, TSHOT a varié de +0.54% au cours de la dernière heure et de -20.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour TSHOT Token (TSHOT)

Capitalisation boursière $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.71K$ 25.71K $ 25.71K Offre en circulation 118.60K 118.60K 118.60K Offre totale 174,323.0492268773 174,323.0492268773 174,323.0492268773

La capitalisation boursière actuelle de TSHOT Token est de $ 17.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TSHOT est de 118.60K, avec une offre totale de 174323.0492268773. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.71K.