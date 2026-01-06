Prix de TSHOT Token (TSHOT)
Le prix de TSHOT Token (TSHOT) en direct est actuellement de $ 0.14785, avec une variation de 2.08 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TSHOT en USD est de $ 0.14785 par TSHOT.
TSHOT Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 17,490.72 et une offre en circulation de 118.60K TSHOT. Au cours des dernières 24 heures, TSHOT a été échangé entre $ 0.129248 (plus bas) et $ 0.155101 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.371057, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.119714.
En termes de performance à court terme, TSHOT a varié de +0.54% au cours de la dernière heure et de -20.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de TSHOT Token est de $ 17.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TSHOT est de 118.60K, avec une offre totale de 174323.0492268773. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.71K.
+0.54%
-2.07%
-20.29%
-20.29%
Aujourd'hui, la variation du prix de TSHOT Token en USD était de $ -0.0031370055474755.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de TSHOT Token en USD était de $ -0.0607593271.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de TSHOT Token en USD était de $ -0.0827577364.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de TSHOT Token en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.0031370055474755
|-2.07%
|30 jours
|$ -0.0607593271
|-41.09%
|60 jours
|$ -0.0827577364
|-55.97%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de TSHOT Token pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Quel est le prix actuel en direct de TSHOT Token ?
TSHOT Token est coté à $0.14785, affichant une variation de prix de -2.07 % au cours des dernières 24 heures.
Quelle est l'activité de trading visible aujourd'hui ?
Un total de $-- a été échangé sur les principales bourses, témoignant d'une participation active du marché et d'une liquidité continue.
À quel point le marché de TSHOT est-il liquide ?
Le score de liquidité de --/100 reflète la profondeur des livres d'ordres, l'efficacité avec laquelle les ordres importants peuvent être exécutés ainsi que la fermeté des spreads sur les paires de trading majeures.
Que signifie la fourchette quotidienne de trading ?
La variation de prix entre $0.129248 et $0.155101 met en évidence les niveaux actuels de volatilité et l'élan intrajournalier.
Quel est le classement actuel de TSHOT Token sur le marché ?
Il occupe actuellement le rang n°10198, soutenu par une capitalisation boursière de $17490.72.
Quel rôle joue l'offre dans la stabilité des prix ?
L'offre en circulation de 118598.07231027239 tokens influence directement le comportement des prix, notamment en période de forte demande ou de pénurie.
Quels facteurs influencent le profil de liquidité de TSHOT Token ?
La liquidité dépend de l'activité des teneurs de marché, de la diversité des paires de trading, de la profondeur des bourses ainsi que de l'engagement de l'écosystème du réseau --.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
