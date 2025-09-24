Le prix en temps réel de UFO Gaming est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de UFO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix UFO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de UFO Gaming est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de UFO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix UFO facilement sur MEXC maintenant.

Dernière mise à jour de la page : 2025-09-24 10:07:57 (UTC+8)

Informations sur le prix de UFO Gaming (UFO) en USD

Le prix en temps réel de UFO Gaming (UFO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, UFO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UFO est $ 0.00005569, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, UFO a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -11.89% sur 24 heures et de -49.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UFO Gaming (UFO)

La capitalisation boursière actuelle de UFO Gaming est de $ 2.09M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UFO est de 25.76T, avec une offre totale de 25757575757575.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.09M.

Historique du prix de UFO Gaming (UFO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de UFO Gaming en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de UFO Gaming en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de UFO Gaming en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de UFO Gaming en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-11.89%
30 jours$ 0-80.21%
60 jours$ 0-73.91%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

Ressource de UFO Gaming (UFO)

Prévision de prix de UFO Gaming (USD)

Combien vaudra UFO Gaming (UFO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs UFO Gaming (UFO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour UFO Gaming.

Consultez la prévision de prix de UFO Gaming maintenant !

UFO en devises locales

Tokenomics de UFO Gaming (UFO)

Comprendre la tokenomics de UFO Gaming (UFO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token UFO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur UFO Gaming (UFO)

Combien vaut UFO Gaming (UFO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de UFO en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de UFO à USD ?
Le prix actuel de UFO en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de UFO Gaming ?
La capitalisation boursière de UFO est de $ 2.09M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de UFO ?
L'offre en circulation de UFO est de 25.76T USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de UFO ?
UFO a atteint un prix ATH de 0.00005569 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de UFO ?
UFO a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de UFO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour UFO est de -- USD.
Est-ce que UFO va augmenter cette année ?
UFO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de UFO pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur UFO Gaming (UFO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.