Informations sur le prix de UFO Gaming (UFO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00005569$ 0.00005569 $ 0.00005569 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -11.89% Variation du prix (7 j) -49.55% Variation du prix (7 j) -49.55%

Le prix en temps réel de UFO Gaming (UFO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, UFO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UFO est $ 0.00005569, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, UFO a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -11.89% sur 24 heures et de -49.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UFO Gaming (UFO)

Capitalisation boursière $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Offre en circulation 25.76T 25.76T 25.76T Offre totale 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

La capitalisation boursière actuelle de UFO Gaming est de $ 2.09M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UFO est de 25.76T, avec une offre totale de 25757575757575.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.09M.