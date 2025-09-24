Informations sur le prix de UFOPEPE (UFO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.07% Changement de prix (1J) -1.89% Variation du prix (7 j) -12.28% Variation du prix (7 j) -12.28%

Le prix en temps réel de UFOPEPE (UFO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, UFO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UFO est $ 0.00129662, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, UFO a évolué de +1.07% au cours de la dernière heure, -1.89% sur 24 heures et de -12.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UFOPEPE (UFO)

Capitalisation boursière $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Offre en circulation 991.23M 991.23M 991.23M Offre totale 991,234,738.240501 991,234,738.240501 991,234,738.240501

La capitalisation boursière actuelle de UFOPEPE est de $ 54.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UFO est de 991.23M, avec une offre totale de 991234738.240501. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.28K.