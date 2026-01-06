Prix de Umbra aujourd'hui

Le prix de Umbra (UMBRA) en direct est actuellement de $ 1.3, avec une variation de 20.53 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UMBRA en USD est de $ 1.3 par UMBRA.

Umbra se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,980,811 et une offre en circulation de 10.00M UMBRA. Au cours des dernières 24 heures, UMBRA a été échangé entre $ 1.3 (plus bas) et $ 1.64 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.48, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.488767.

En termes de performance à court terme, UMBRA a varié de -4.91% au cours de la dernière heure et de +11.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Umbra (UMBRA)

Capitalisation boursière $ 12.98M$ 12.98M $ 12.98M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M Offre en circulation 10.00M 10.00M 10.00M Offre totale 28,500,000.0 28,500,000.0 28,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Umbra est de $ 12.98M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UMBRA est de 10.00M, avec une offre totale de 28500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.00M.