Informations sur le prix de Umbrella Network (UMB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.09% Changement de prix (1J) -4.72% Variation du prix (7 j) -63.48% Variation du prix (7 j) -63.48%

Le prix en temps réel de Umbrella Network (UMB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, UMB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UMB est $ 2.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, UMB a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, -4.72% sur 24 heures et de -63.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Umbrella Network (UMB)

Capitalisation boursière $ 110.81K$ 110.81K $ 110.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 115.59K$ 115.59K $ 115.59K Offre en circulation 429.02M 429.02M 429.02M Offre totale 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

La capitalisation boursière actuelle de Umbrella Network est de $ 110.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UMB est de 429.02M, avec une offre totale de 447532308.6155464. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 115.59K.