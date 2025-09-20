Informations sur le prix de Umi (UMI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01227135 $ 0.01227135 $ 0.01227135 Bas 24 h $ 0.01572177 $ 0.01572177 $ 0.01572177 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01227135$ 0.01227135 $ 0.01227135 Haut 24 h $ 0.01572177$ 0.01572177 $ 0.01572177 Sommet historique $ 0.01572177$ 0.01572177 $ 0.01572177 Prix le plus bas $ 0.01221915$ 0.01221915 $ 0.01221915 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) +19.45% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Umi (UMI) est de $0.01514521. Au cours des dernières 24 heures, UMI a évolué entre un minimum de $ 0.01227135 et un maximum de $ 0.01572177, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UMI est $ 0.01572177, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01221915.

En termes de performance à court terme, UMI a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, +19.45% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Umi (UMI)

Capitalisation boursière $ 15.00M$ 15.00M $ 15.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.00M$ 15.00M $ 15.00M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Umi est de $ 15.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UMI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.00M.