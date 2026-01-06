Prix de Uncap USD aujourd'hui

Le prix de Uncap USD (USDU) en direct est actuellement de $ 1.001, avec une variation de 0.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de USDU en USD est de $ 1.001 par USDU.

Uncap USD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 477,280 et une offre en circulation de 476.77K USDU. Au cours des dernières 24 heures, USDU a été échangé entre $ 1.001 (plus bas) et $ 1.001 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.004, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.999058.

En termes de performance à court terme, USDU a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de -0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Uncap USD (USDU)

Capitalisation boursière $ 477.28K$ 477.28K $ 477.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 477.28K$ 477.28K $ 477.28K Offre en circulation 476.77K 476.77K 476.77K Offre totale 476,771.0157476245 476,771.0157476245 476,771.0157476245

La capitalisation boursière actuelle de Uncap USD est de $ 477.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDU est de 476.77K, avec une offre totale de 476771.0157476245. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 477.28K.