Prix de Unchained aujourd'hui

Le prix de Unchained (UNCHAINED) en direct est actuellement de $ 0.00005877, avec une variation de 0.35 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UNCHAINED en USD est de $ 0.00005877 par UNCHAINED.

Unchained se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 58,766 et une offre en circulation de 999.91M UNCHAINED. Au cours des dernières 24 heures, UNCHAINED a été échangé entre $ 0.00005678 (plus bas) et $ 0.00005974 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00098023, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000385.

En termes de performance à court terme, UNCHAINED a varié de -1.17% au cours de la dernière heure et de -31.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Unchained (UNCHAINED)

Capitalisation boursière $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Offre en circulation 999.91M 999.91M 999.91M Offre totale 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

La capitalisation boursière actuelle de Unchained est de $ 58.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNCHAINED est de 999.91M, avec une offre totale de 999907427.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 58.77K.