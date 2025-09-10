Informations sur le prix de UNIBROS (UNIBROS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00014371 $ 0.00014371 $ 0.00014371 Bas 24 h $ 0.00017313 $ 0.00017313 $ 0.00017313 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00014371$ 0.00014371 $ 0.00014371 Haut 24 h $ 0.00017313$ 0.00017313 $ 0.00017313 Sommet historique $ 0.00021219$ 0.00021219 $ 0.00021219 Prix le plus bas $ 0.00011854$ 0.00011854 $ 0.00011854 Variation du prix (1 h) -5.68% Changement de prix (1J) -15.14% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de UNIBROS (UNIBROS) est de $0.00014371. Au cours des dernières 24 heures, UNIBROS a évolué entre un minimum de $ 0.00014371 et un maximum de $ 0.00017313, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UNIBROS est $ 0.00021219, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011854.

En termes de performance à court terme, UNIBROS a évolué de -5.68% au cours de la dernière heure, -15.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UNIBROS (UNIBROS)

Capitalisation boursière $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 143.71K$ 143.71K $ 143.71K Offre en circulation 500.43M 500.43M 500.43M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de UNIBROS est de $ 71.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNIBROS est de 500.43M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 143.71K.