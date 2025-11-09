Prix de Unit Plasma aujourd'hui

Le prix de Unit Plasma (UXPL) en direct est actuellement de $ 0.278545, avec une variation de 8.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UXPL en USD est de $ 0.278545 par UXPL.

Unit Plasma se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 100,307,098 et une offre en circulation de 360.06M UXPL. Au cours des dernières 24 heures, UXPL a été échangé entre $ 0.277271 (plus bas) et $ 0.309907 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.57, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.228128.

En termes de performance à court terme, UXPL a varié de +0.46% au cours de la dernière heure et de -6.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Unit Plasma (UXPL)

Capitalisation boursière $ 100.31M$ 100.31M $ 100.31M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.79B$ 2.79B $ 2.79B Offre en circulation 360.06M 360.06M 360.06M Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Unit Plasma est de $ 100.31M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UXPL est de 360.06M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.79B.