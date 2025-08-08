Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de UPUMP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de UPUMP.

Le prix de Unit Pump (UPUMP) est actuellement de 0.00334695 USD avec une capitalisation boursière de $ 106.40M USD. Le prix de UPUMP en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Unit Pump (UPUMP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Unit Pump en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Unit Pump en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Unit Pump en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Unit Pump en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +2.96% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Unit Pump (UPUMP)

Découvrez la dernière analyse de prix de Unit Pump : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00323274$ 0.00323274 $ 0.00323274 Haut 24 h $ 0.00356829$ 0.00356829 $ 0.00356829 Sommet historique $ 0.00684676$ 0.00684676 $ 0.00684676 Variation du prix (1 h) +0.05% Changement de prix (1J) +2.96% Variation du prix (7 j) +29.26%

Informations de marché pour Unit Pump (UPUMP)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :