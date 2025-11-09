Prix de Uno aujourd'hui

Le prix de Uno (UNO) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UNO en USD est de -- par UNO.

Uno se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 18,782.38 et une offre en circulation de 420.69B UNO. Au cours des dernières 24 heures, UNO a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, UNO a varié de -- au cours de la dernière heure et de -14.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Uno (UNO)

Capitalisation boursière $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Uno est de $ 18.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNO est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.78K.