Informations sur le prix de Unstable Cult (USC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002319 $ 0.00002319 $ 0.00002319 Bas 24 h $ 0.00008478 $ 0.00008478 $ 0.00008478 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002319$ 0.00002319 $ 0.00002319 Haut 24 h $ 0.00008478$ 0.00008478 $ 0.00008478 Sommet historique $ 0.00008478$ 0.00008478 $ 0.00008478 Prix le plus bas $ 0.00002319$ 0.00002319 $ 0.00002319 Variation du prix (1 h) -8.70% Changement de prix (1J) -37.83% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Unstable Cult (USC) est de $0.00002705. Au cours des dernières 24 heures, USC a évolué entre un minimum de $ 0.00002319 et un maximum de $ 0.00008478, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USC est $ 0.00008478, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002319.

En termes de performance à court terme, USC a évolué de -8.70% au cours de la dernière heure, -37.83% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unstable Cult (USC)

Capitalisation boursière $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K Offre en circulation 999.91M 999.91M 999.91M Offre totale 999,909,910.388385 999,909,910.388385 999,909,910.388385

La capitalisation boursière actuelle de Unstable Cult est de $ 27.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USC est de 999.91M, avec une offre totale de 999909910.388385. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 27.60K.